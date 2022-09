Un festival en Mar del Plata a 46 años de La Noche de los Lápices

La Federación de Estudiantes Secundarios organizó para este miércoles a partir de las 15 una jornada con bandas locales en Plaza Mitre.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Este miércoles, para recibir la primavera y conmemorar el 46° aniversario de la “Noche de los lápices”, la Federación de Estudiantes Secundarixs (FES) de Mar del Plata organizó un festival de música en Plaza Mitre. Con el recuerdo de lo que aconteció el 16 de septiembre de 1976 en La Plata y las ganas de revivir el encuentro que se generó el año pasado, a partir de las 15 en Plaza Mitre se podrá disfrutar de bandas locales y compartir la jornada junto a organismos de derechos humanos.

“Nos motivó que el festival del año pasado superó nuestras expectativas, fue un momento hermoso para nosotrxs como federación y para todxs lxs que se acercaron a compartir ese día”, señaló para Qué digital Malena Oyarbide presidenta de la FES.

En este sentido, la referente estudiantil destacó que querían retomar la propuesta que es una tradición que la FES mantiene desde el 2018: “Se trata de un festival conmemorativo por La Noche de los Lápices frente al vaciamiento de la enseñanza de los actos que ocurrieron en la última dictadura en la currícula de nuestras escuelas y colegios secundarios; nos organizamos para construir memoria entre nosotrxs lxs estudiantes, de la mano de organismos de derechos humanos de la ciudad que llevan una lucha admirable en mantener viva la memoria”.

El festival de música tendrá lugar este miércoles en el epicentro de la Plaza Mitre, sobre Brown entre Yrigoyen y Mitre. Según anticiparon, el festival contará con la participación de distintas bandas de jóvenes de la ciudad que se destacan no solo por su compromiso en materia de la defensa de los derechos humanos sino también por su diversidad de estilo musical. “Van a participar Merlot’s, Martín franco y su banda, Ready the chicken, The mori russo experience y Los cuadraditos de jyq”, adelantó la joven previo al evento.

A su vez, la referente estudiantil sostuvo que contarán con la presencia de organismos de derechos humanos: Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata, Colectivo Faro de la Memoria y familiares.

La Federación de Estudiantes Secundarios está conformada por centros de estudiantes y representantes estudiantiles de escuelas y colegios secundarios de Mar del Plata. “Participan tanto estudiantes de escuelas estatales de la ciudad, como colegios privados. Cada estudiante que quiera sumarse a participar puede hacerlo, independientemente de si existe un centro de estudiantes en su colegio o no, la FES es un espacio para todxs”, plasmó Oyarbide.

En este marco, la estudiante describió que el principal objetivo es que vuelva la actividad plena en los centros estudiantiles de Mar del Plata. “Después de los dos años de pandemia nos encontramos con la situación de que dentro de las escuelas los centro de estudiantes no existían más. Por eso venimos llevando a cabo talleres de formación, en los cuales nos pudimos acercar a diversas instituciones y acompañar su proceso de organización estudiantil”, sostuvo.

Asimismo, en el transcurso del año la FES lleva adelante distintas actividades como talleres de formación, colaboración con organismos de derechos humanos, con la red nacional de centros de estudiantes para consolidar y fortalecer la organización estudiantil secundaria en la ciudad y jornadas por la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI). “Esto lo hacemos porque estamos convencidxs que el centro de estudiantes es el lugar que empodera a lxs estudiantes para construir la educación que queremos”, cerró.