¿La Plaza del Agua a Espacio Clarín?: Montenegro retiró el proyecto del Concejo

Por el momento se desconoce qué decisión tomará el intendente respecto a la iniciativa del grupo empresario liderado por Marcelo González.

(Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno municipal retiró del Concejo Deliberante el proyecto que buscaba entregarle a Espacio Clarín la explotación comercial de la Plaza del Agua por 15 años. El expediente había quedado trabado en la primera de cuatro comisiones que debía pasar, y por el momento se desconoce qué decisión tomará el intendente Guillermo Montenegro respecto a la iniciativa.

El lunes el Ejecutivo le solicitó formalmente al Concejo que le remita el expediente por medio del cual el anterior gobierno, a cargo de Carlos Arroyo, buscaba otorgar en concesión la Plaza del Agua para su uso y ocupación a la empresa de medios que comanda Marcelo González.

La insistencia del grupo Wam Entertainment Company S.A con el objetivo de quedarse con el espacio público ubicado sobre las calles Güemes, San Lorenzo, Alvear y Roca para explotarlo con cada una de sus producciones y medios de comunicación había derivado a principios de diciembre en que concejales del arroyismo y de 1País decidieran imponerle un ritmo pocas veces visto a un expediente de este tipo en el que se discute, ni más ni menos, la entrega a un privado por 15 años de un espacio que hasta ahora es plenamente público.

Así, lo pusieron en discusión sobre tablas en la primera de las cuatro comisiones por la que debía pasar con el objetivo de darle un tratamiento exprés, algo que finalmente fue impedido por la protesta y reclamos de vecinos en el propio Concejo Deliberante.

En este marco, el expediente volvió a quedar frenado en esa comisión, con el cambio de composición del Cuerpo de por medio, y el lunes el gobierno de Montenegro decidió retirarlo. Por el momento no hubo explicaciones oficiales respecto a cuál será el futuro del proyecto.

En el día de su asunción, ante una consulta de Qué digital, Montenegro había declarado, respecto al tema, que “las iniciativas privadas son buenas siempre que no limiten la utilización del lugar”. Y evitó dar una postura más parcial al respecto: “La verdad que lo que tiene que ver no es una postura de Montenegro, en esto uno tiene que buscar qué es lo mejor para los marplatenses. Si la utilización de un espacio público o la reparación o la puesta en valor de un espacio público de nuestra ciudad es bueno para los habitantes de la ciudad y de alguna manera puede ser congeniada con una iniciativa público–privada, me parece que es bueno”.

Por su parte, en el mismo marco, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, había respondido, también ante la consulta de este medio: “En el caso de la Plaza del Agua, hoy es materia de debate del Concejo Deliberante.Yo voy a ser muy respetuoso de las opiniones de los concejales para que hagan la mejor evaluación de si debe o no concederse ese espacio público. Pero hoy es materia de discusión del Concejo Deliberante y no en el Departamento Ejecutivo”.