Lauría, contra Montenegro: “Nos dijo que la seguridad era su especialidad”

El concejal que se alejó del oficialismo le respondió al intendente. Afirmó que sus secretarios de Seguridad “conocieron la ciudad cuando se enteraron de la designación”.

(Foto: prensa Crear)

En medio de la campaña electoral rumbo a las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y tras su salida del oficialismo luego de que su espacio no fuera tenido en cuenta en el cierre de listas, el concejal Nicolás Lauría cuestionó en duros términos al intendente Guillermo Montenegro, criticó su manejo del área de Seguridad y le recriminó que los secretarios que hasta el momento pasaron por el puesto y que llegaron de la Ciudad de Buenos Aires “conocieron Mar del Plata cuando se enteraron de la designación”.

Ya instalado en su nuevo bloque “Crear Juntos”, que comparte con el concejal Alejandro Carrancio que meses atrás también dejó el bloque oficialista por diferencias con el intendente, Lauría publicó un comunicado en el que respondió a declaraciones brindadas por Montenegro en una entrevista con radio De la Azotea (88.7) en la que fue consultado sobre el tema.

“Yo duermo bien señor intendente, ¿y usted?“, fue el título del comunicado en respuesta a dichos planteados en el mismo sentido por Montenegro.

En el escrito, Lauría -que forma parte activamente de la campaña electoral del partido Crear que competirá con lista propia– aprovechó para exponer diversas críticas al intendente, fundamentalmente orientadas al área de Seguridad teniendo en cuenta también que en esa entrevista el intendente afirmó que el pedido de declaración de emergencia presentado por el Frente de Todos era “campaña política”.

“Lo acompañé hace dos años para que usted sea intendente de Mar del Plata y junto a muchos sectores estuvimos desde el primer momento trabajando en la campaña que lo llevó al lugar donde hoy se encuentra. Sigo creyendo que es a través del conjunto que se logra lo mejor para Mar del Plata. Pero usted siempre desestimó la colaboración que recibió de muchos militantes y compañeros”, apuntó en primer término Lauría, que es quien por haber ocupado el primer lugar de concejal en la lista con que ganó las elecciones Montenegro en 2019 quedará formalmente a cargo del Municipio ante una eventual licencia del intendente.

Asimismo, criticó: “Me preocupa también que diga que la inseguridad es una cuestión de campaña política. Sufro al ver que crece la criminalidad en la ciudad con hechos delictivos en todos los barrios de la ciudad. Creer que esto es sólo un tema de campaña me recuerda a cuando se decía que la inseguridad era sólo una sensación. Ahora que se encuentra en campaña y seguramente vuelva a caminar por muchos barrios de la ciudad, escuche la preocupación de la gente”.

Y en el mismo sentido, criticó el hecho de que el anterior secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, y el actual Horacio García no sean oriundos de Mar del Plata y hayan llegado exclusivamente para ocupar ese cargo: “En casi dos años de gestión no pudo encontrar en casi un millón de habitantes que tiene la ciudad a un experto en seguridad. Hemos tenido en cambio dos secretarios de seguridad que vinieron de Buenos Aires y que conocieron la ciudad cuando se enteraron de la designación. No es casualidad como estamos hoy”.

Finalmente, expuso: “Nos dijo en la campaña que la seguridad era su especialidad, que venía a traer el modelo la Ciudad de Buenos Aires donde fue ministro, pero lo cierto es que cada día nos parecemos más a Rosario. Yo no tengo nada que responder a la almohada por la noche. No sé si usted puede decir lo mismo”.