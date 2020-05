Basural: sin avances, se retoma el corte y la protesta de los recuperadores

La medida se retomó este jueves luego de haber sido levantada el martes a la espera de respuestas y ante los incumplimientos del Ceamse.

(Foto: archivo / Qué digital)

Cuando el martes las y los recuperadores llegaron al basural de Mar del Plata se encontraron con que, tras el acuerdo arribado luego de una semana de protesta, el Ceamse no había depositado la basura en los playones en los que debía hacerlo para que pudiera ser revuelta. Entonces, iniciaron un nuevo corte en el ingreso, que fue levantado por la noche a la espera de que llegaran a la ciudad autoridades de la empresa -como si no tuviera en Mar del Plata-. Desde ese momento, el gobierno municipal no emitió ningún tipo de explicación pública sobre lo ocurrido. Y, sin avances en el conflicto, este jueves las y los recuperadores decidieron retomar la protesta y el boqueo del acceso al predio.

“Volvimos al corte y no se va a levantar hasta que venga Ceamse“, resumió Martín Romero, uno de los cientos de recuperadores informales que forman parte de la protesta y del reclamo para poder volver a ingresar al predio para obtener su sustento diario.

El principal reclamo y malestar de las y los recuperadores hoy apunta contra el Ceamse, por no haber dispuesto el martes la basura tal como se había acordado. “No pueden ser que sean tan malas personas y que no se hagan cargo del reciclador de Mar del Plata”, expuso Romero y remarcó la “impotencia” que genera la situación en cada uno de ellos.

El pasado 4 de mayo las y los recuperadores informales comenzaron a reclamar en el basural alguna ayuda oficial para subsistir o que al menos los dejaran volver a ingresar al predio ante la desesperante situación de cientos de familias que se quedaron sin su sustento diario. Con medidas de protesta intermitentes en el ingreso al basural, algunas reuniones y muchas promesas, el conflicto terminó por incrementarse el lunes de la semana pasada cuando las y los recuperadores se cansaron e iniciaron un acampe y bloqueo en el predio luego de una reunión en la que el gobierno municipal ratificó la negativa en relación al ingreso y al pago de algún tipo de subsidio.