Fase 3: rechazo a la “apertura de protesta” de hoteles alojamiento en Mar del Plata

Desde el Sindicato de Empleados de Albergues Transitorios advierten que “no se puede garantizar” el cumplimiento de protocolos y que la reapertura “no es necesaria porque están subsidiados por el ATP”.

(Foto: Jardines del Edén)

Esta semana, decididamente la fase de la cuarentena pasó a ser un mero formalismo luego de que numerosos sectores decidieran reabrir con distintas modalidades a pesar de no estar habilitados y en modo de “protesta”. Entre los sectores se destacan aquellos que están cerrados desde el mes de marzo y no tuvieron permisos provisorios cuando había pocos casos de coronavirus en la ciudad, como las canchas de fútbol y, también, los hoteles alojamiento de Mar del Plata. En éste último caso, desde el Sindicato de Empleados de Albergues Transitorios (SEAT) rechazaron la reapertura.

Frente al explícito aval del Municipio de no sancionar a todos aquellos que incumplan las fases establecidas por la Provincia mientras siguen exigiendo un cambio de criterio para la ciudad más afectada por la desocupación, cada vez más sectores se animan a volver a la actividad en medio de la pandemia.

“No existen espacios en común que potencien la posibilidad de contagio”, dice un comunicado difundido en las últimas horas desde Jardines del Edén, uno de los hoteles alojamiento que decidió reabrir. “El cliente no tiene contacto con el personal del hotel u otros clientes Asimismo cada ambiente y sección del mismo se encuentran separados y/o aislados por cuartos que no comparten espacios, no existiendo posibilidad de transmisión directa de este tipo de virus”, argumentaron.

Frente a esta postura, desde el sindicato que nuclea a unos 250 trabajadores de hoteles alojamiento en Mar del Plata encendieron las alarmas y aclararon que no están de acuerdo con la decisión de quienes decidan reabrir sin habilitación.

“No hay nada oficial para que este tipo de establecimientos. No está permitido bajo ningún punto de vista y esto lo están haciendo los empresarios de Mar del Plata a pura presión. El que abra va a tener serias consecuencias, no sé si a nivel municipal pero a nivel Gobernación van a tener inconvenientes”, advirtió Sergio Parla, secretario general del SEAT, quien advirtió: “Si obligan a trabajar a los compañeros vamos a hacer las denuncias correspondientes”.

La posición del gremio, contrario a lo que sucedió en otros sectores como el comercio, tiene que ver principalmente con que, si bien tienen necesidad de trabajar, los establecimientos “no pueden garantizar brindar seguridad e higiene” a los trabajadores y clientes. Ejemplificó que, en el caso del hotel en cuestión, “tres años atrás las compañeras le tuvieron que hacer una medida de acción directa porque no tenían guantes. Entonces no pueden garantizar nada”.

Incluso, advirtió que desconocen el protocolo que aplicarán en caso de reabrir: “Acá no se garantiza que cumplan con un protocolo real que todavía ni siquiera lo tenemos nosotros. El protocolo que pretenden presentar si es que lo presentaron porque verdaderamente no da la situación de la pandemia para que estos establecimientos abran”, sostuvo.

Ante esto, advirtió que los empresarios “están ejerciendo presión” ya que reabrir “no es necesario, porque están subsidiados por el ATP y es lo único que le están pagando a los trabajadores. A pesar de que en la costa tuvieron una de las mejores temporadas de los últimos años les están pagando solo el ATP a los trabajadores. La diferencia el empleador no las paga”, denunció.

“En la medida que los compañeros sean convocados a trabajar, trabajaremos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo para llamarlos a audiencias en forma inmediata. No es un trabajo esencial. Somos conscientes de que los trabajadores ya no tenemos espalda, pero tampoco nos vamos a jugar la salud”, cerró.