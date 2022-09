Gastronómicos: una diferencia salarial que llega al 20% y reunión con empresarios

Tras anunciar medidas de fuerza para el fin de semana largo de octubre en búsqueda de una “paridad salarial” con CABA, el gremio se reúne con empresarios.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Hace algunas semanas, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) anticipó que analiza llevar a cabo medidas de fuerza durante el fin de semana largo del 12 de octubre en Mar del Plata con el objetivo de avanzar de cara a una “equiparación salarial” para las y los trabajadores del sector.

Es que, según expresaron, actualmente existe una notable diferencia entre los salarios básicos de las regiones turísticas con respecto a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), diferencia que varía entre el 10% y el 20%, de acuerdo a la categoría.

Ante este escenario, y tras el anuncio respecto a las medidas de fuerza, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata adelantaron que el lunes habrá una reunión entre las partes, encuentro en el que desde la cámara buscarán interiorizarse “de todos los pormenores del pedido”.

Concretamente sobre la solicitud de equiparación salarial, el presidente de la entidad local, Jesús Osorno, le explicó a Qué digital que se trata de algo que deberá evaluar “toda la comisión directiva”. “Todo es posible. Hay aristas y matices, como en toda negociación. Mar del Plata tiene un plus salarial que no tiene la costa y tenemos un plus de temporada. Hay varias aristas a considerar”, graficó.

En esa misma línea, y aunque dijo no tener “los números ni porcentajes exactos”, Osorno admitió que “de la escala de un restaurante chico o un hotel de una estrella a cinco estrellas varían los porcentajes”. Y en ese sentido, apuntó: “A lo mejor hay ajustes de porcentajes de acuerdo a la categoría y al desempeño en el puesto de trabajo”.

De todas formas, el referente de la AEHG reparó en la complejidad de la escala salarial, ya que el rubro contempla diversas categorías: “En el caso de los hoteles varían las estrellas y dentro de eso hay mucamas, cadetes, camareras, y en el caso de un restaurante tiene cocineros, mozos, diferentes puestos de trabajo; cada uno de ellos va de acuerdo al puesto de trabajo que tenga, o sea que la tabla es compleja para verla toda”.

Más allá de la situación planteada por Uthgra, Osorno destacó la voluntad de diálogo entre las partes y, en ese sentido, aseguró que “se discute todos los años, se habla todos los años y siempre se llega a un acuerdo por el monto a pagar”. “Esto está instalado hace más de 15 años”, advirtió, a la espera del encuentro de este lunes.

El último acuerdo del gremio a nivel nacional con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica fue firmado en mayo y consta (además de un 6% de suba que se concretó en julio por la paritaria anterior) de un incremento salarial del 60% en cuatro cuotas a terminar de abonarse el año que viene ya que los tramos son del 18% en septiembre, 14% en diciembre, 14% en enero y 14% en marzo.