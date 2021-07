Mamás en Lucha: nuevo recorte de Incluir Salud y un pedido desesperado

La organización de madres de menores con discapacidad reclama a la Provincia que regularice la prestación de medicamentos y alimentos con proveedores y que garantice las condiciones de internación domiciliaria.

(Foto: ilustrativa)

A pesar del paso de distintas gestiones, las deficiencias del programa Incluir Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, continúan y ponen en riesgo la alimentación, la salud y la calidad de vida de menores con discapacidad: desde la organización “Mamás en Lucha” denuncian que volvieron a sufrir recortes en la entrega de leches especiales y medicamentos, y que en algunos casos no se garantizan las condiciones de internación domiciliaria para pacientes críticos.

Mientras a nivel provincial, Daniel Gollan dejó su lugar en el ministerio para abocarse a la campaña electoral, y en su lugar asumió este miércoles Nicolás Kreplak, las familias les reclaman soluciones para, ni más ni menos, garantizar la supervivencia y la calidad de vida de sus hijos a través de la cobertura del programa que en reiteradas ocasiones genera complicaciones por su desfinanciamiento.

Incluir Salud (ex Programa Nacional ProFe) es un programa federal de cobertura en salud que durante la gestión de María Eugenia Vidal había pasado a depender de la obra social IOMA y comprende a personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años y titulares de Pensiones No Contributivas, entre otros grupos vulnerables.

Desde noviembre de 2020, en cambio, pasó a la órbita de la Dirección Provincial de Acceso a la Salud e Inclusión del Ministerio de Salud, con una cobertura que alcanza a 245 mil bonaerenses y, según el último relevamiento de la Defensoría del Pueblo, a unos 13 mil marplatenses, aunque todavía arrastra las deficiencias que el traspaso llegaba a solucionar.

Victoria Torres es referente de la organización Mamás en Lucha y denunció que nuevamente quedaron sin cobertura de las leches especiales: en su caso particular, asegura que solo le queda leche para menos de una semana para alimentar a su hija, que además está con una internación domiciliaria, en estado “crítico” y a la espera que desde el Hospital Interzonal le den oxígeno que solicitó tiempo atrás.

“El 1 de julio nos avisaron que se cortaba el servicio y la última entrega fue el 10 de junio”, indicó sobre la prestación de Incluir Salud y explicó que el anterior proveedor –Nutrihome– ya no presta servicios con el Programa y que, en consecuencia, desde la firma le pidieron que devuelva las leches y una bomba que utilizan para alimentar a los nenes cuando están en estado crítico. “Las leches les dije que no se las iba a dar porque ella no tiene para comer, y la bomba, que es algo muy importante, la tuve que devolver“, lamentó.

Luego, relató que una nueva empresa iba a hacerse cargo de la provisión e incluso se comunicó con las familias para pedirles datos y, según indicó, desde la firma le habrían pasado el presupuesto al gobierno, pero finalmente el mismo habría sido rechazado.

“Necesito que por favor urgente alguien me ayude. No tengo leche, no tengo para darle de comer a mi hija”, pidió Victoria y explicó que el valor de las leches nutritivas, para quien cobra una pensión de 15 mil pesos, es inalcanzable.

LAS CONDICIONES DE INTERNACIÓN, EL OTRO RECLAMO

A los recortes de Incluir Salud, en su caso particular se suma el de la asistencia médica de su hija: “Mi hija está en un estado crítico. Estuvo muy grave, salió ahora. Está con una neumonía y con un pulmón muy afectado en el que no se puede hacer más nada. La tengo acá en casa. Pedimos el oxígeno al Hospital Interzonal y lo estamos esperando hace un montón. También estamos esperando un botón gástrico que no llega. Así y todo lo que más me interesa hoy a mí es darle de comer a mi hija”, describió Victoria.

“El fin de semana le dieron el alta. Les dije a los doctores que no me la podía llevar así, que la lleven a un piso, y me dijeron que no me podían garantizar que haya un piso para internarla. Tuve que llevármela e ir a comprar la medicación porque hace un año y medio que cortaron la medicación y pañales en Incluir Salud”, relató.

Si bien aseguró que entiende la situación “gravísima” por la que atraviesa la Provincia y el país por la pandemia, reclamó que los recortes se hagan a un sector tan vulnerable: “Me parece que se olvidaron de los nenes y les están haciendo todos los recortes a ellos. Ellos, sin esto, se mueren”, aseveró.