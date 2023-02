Lucía Pérez: cómo será el segundo juicio que se inicia este martes

El debate contra los dos acusados por abuso sexual y femicidio se llevará a cabo a más de cuatro años del primero que termino sólo con la condena por venta de drogas.

Farías y Offidani vuelven a ser juzgados (Fotos: archivo / Qué digital)

A cuatro años y dos meses del final del juicio en el que los imputados por el femicidio de Lucía Pérez resultaron absueltos por esa acusación y sólo se los condenó por venta de drogas, este martes se iniciará el nuevo debate ordenado por el Tribunal de Casación tras considerar que los magistrados actuaron con “intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”.

Este martes a partir de las 9 de la mañana Matías Farías (29 años) y Juan Pablo Offidani (47 años) volverán a enfrentar un juicio oral, ahora a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Mar del Plata. Estará integrado por Alexis Simaz y Roberto Falcone (miembros originales del TOC) y Gustavo Fissore, que lo presidirá.

El delito por el que vuelven al ser juzgados es el mismo por el que los absolvieron en 2018: abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio. La condena a ocho años de prisión por venta de drogas ya está confirmada por Casación.

En el debate no estará el tercer acusado, Alejandro Maciel, que había sido absuelto en el primer juicio y que murió en julio de 2020 tras sufrir cáncer. Estuvo acusado por el delito de encubrimiento: en los hechos, por haber lavado y acondicionado el cuerpo tras el abuso sexual y antes de llevarlo hacia el centro de salud de Playa Serena. Sin embargo, la fiscalía en el juicio desistió de la acusación debido a que no se produjeron pruebas que acreditaran ese hecho. Por entonces, el particular damnificado sí había considerado que había prueba suficiente para avanzar en ese sentido.

En este nuevo juicio que se realizará a lo largo de las próximas semanas la familia de Lucía -su mamá Marta Montero, su papá Guillermo Pérez y su hermano Matías- estará representada en el rol de particular damnificado por las abogadas María Florencia Piermarini y Verónica Heredia, quienes tomaron la causa tras el primer debate en el que participó Gustavo Marceillac.

Por su parte, la acusación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo de Leandro Arévalo, fiscal que fue designado para este nuevo debate después de la actuación en el primero de Daniel Vicente tras el fuertemente cuestionado desempeño que llevó adelante durante la instrucción María Isabel Sánchez.

La defensora oficial Laura Solari volverá a representar a Farías al igual que desde el inicio del proceso, en tanto que para este segundo debate los abogados César Sivo y Romina Merino se hicieron cargo del patrocinio de Offidani.

LOS HECHOS Y LAS POSTURAS

Durante el primer juicio fueron tres los hechos que se pusieron en debate: la venta de drogas por parte de Farías y Offidani a menores de edad en la puerta de escuelas, la muerte de la adolescente de 16 años a partir de la provisión de drogas y el abuso sexual por lo que se acusa también a los dos principales implicados -uno en calidad de autor y otro de partícipe necesario- y el encubrimiento atribuido a Maciel por haber lavado y acondicionado el cuerpo.

Con el primer hecho con una condena a ocho años de prisión confirmada por Casación y con el tercero descartado a partir de la muerte de Maciel, este segundo juicio se centrará en el análisis de la acusación de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio.

La investigación da cuenta que Farías había conocido a Lucía Pérez el viernes 7 de octubre de 2016 al venderle marihuana junto a una amiga afuera de la Escuela Media N° 3. A eso le siguió un intercambio de mensajes que derivó en que al día siguiente, el sábado 8, la pasaran a buscar en la camioneta de Offidani -en la misma que se desplazaban al momento de la venta de drogas- para ir hasta la casa de Farías en el barrio Alfar. Allí para los acusadores se produjo el abuso sexual tras la provisión de drogas y en medio de una situación de vulnerabilidad de la adolescente que causó, de acuerdo a los peritos -en un punto variable a lo largo del caso- una “asfixia tóxica, con congestión y edema pulmonar” que provocó la muerte.

Lucía fue llevada al centro de salud de Playa Serena por los tres acusados en la camioneta de Offidani, y tanto él como Maciel se fueron del lugar ante la llegada de la Policía en tanto que Farías después fue con policías a su casa a buscar pertenencias de la adolescente que habían quedado allí. Los tres serían detenidos días más tarde.

La defensa a lo largo del primer juicio y de todo el proceso sostuvo que se trató de “relaciones consentidas”, que no existió “situación de dominación” por parte de Farías y que “el resultado muerte no le es atribuible” a los acusados. Esa hipótesis fue la aceptada en el primer juicio por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso, quienes afirmaron que “todo fue perfectamente querido y consentido” por la víctima.

Su sentencia -dictada en noviembre de 2018– a partir de esa postura fue duramente cuestionada por el Tribunal de Casación, que en agosto de 2020 la anuló, mandó a hacer un nuevo juicio y definió que los magistrados actuaron con “intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y terminaron por “indagar” y “juzgar” a la propia víctima.

Ese “razonamiento en base a estereotipos e ideas preconcebidas” llevó a que a los jueces Viñas y Gómez Urso -Carnevale se jubiló antes- se les iniciara un jury por lo que hace más de un año están suspendidos de sus cargos a la espera de realización del proceso que deberá definir si son apartados o no definitivamente.

Durante el primer juicio la fiscalía había pedido la pena de prisión perpetua para Farías y 18 años de prisión para Offidani, el particular damnificado perpetua para los dos y la defensa la absolución.

LOS TESTIGOS Y LOS ACUSADOS

Según explicaron fuentes judiciales, la lista de testigos para este segundo juicio que se iniciará este martes fue reducida de 80 a 49 personas. Así las partes prevén que hacia la segunda semana del debate se pueda finalizar la etapa de producción de prueba para pasar a los alegatos. La intención del TOC N°2, en caso de cumplirse el cronograma previsto, es dar a conocer la sentencia hacia el 1° de marzo. En el primer juicio también se había reducido la cantidad de testigos original y terminó por ser menor a 40.

De acuerdo a lo planteado en la etapa preliminar de este nuevo juicio, es probable que ni Farías ni Offidani sigan el juicio de manera presencial en la sala del sexto piso de Tribunales sino que sus intervenciones serían vía teleconferencia desde la cárcel, donde permanecen detenidos, como se ha implementado en diversos juicios en el último tiempo. En el primer debate los tres acusados participaron de todas las audiencias y hablaron brevemente: Farías dijo “no haber violado ni matado” a Lucía.

El juicio contará también con la participación de once entidades y organismos del Estado presentados como “amicus curiae”, es decir amigos del tribunal, que cumplen la función de ofrecer a los jueces argumentos jurídicos y técnicos en relación a cuestiones de trascendencia colectiva o de interés general. Sus representantes, dado el escaso espacio en la sala de audiencias, seguirán el debate -cuya apertura y cierre sería transmitido por streaming– en una sala auxiliar ubicada en el segundo piso, donde también se ubicarán algunos familiares.

AFUERA, VALLAS, CONCENTRACIÓN Y ACTIVIDADES

Las inmediaciones del edificio central de Tribunales de Mar del Plata, ubicado en Tucumán y Brown, serán valladas a partir de este martes tal como viene ocurriendo en el último tiempo ante manifestaciones o concentraciones de víctimas, familiares y allegados a diversos casos. Si bien la familia de Lucía Pérez había pedido que esa medida no se aplicara durante el juicio, la solicitud fue rechazada por las autoridades judiciales bajo argumentos de “ordenamiento y seguridad”.

Como parte de una convocatoria pública que realiza la familia para este martes ante el inicio del juicio, desde la la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias del gobierno provincial anunciaron que realizarán diversas actividades en las inmediaciones. Puntualmente detallaron que en la intersección de Falucho y Tucumán instalarán un stand institucional con información sobre las políticas públicas destinadas a la prevención y el abordaje de las violencias por razones de género y se desarrollarán intervenciones artísticas y una radio abierta.

“Desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Defensoría del Pueblo bonaerense acompañamos a la familia de Lucía durante todo el proceso judicial”, señalaron.