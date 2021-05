Archivaron el proyecto oficialista que buscaba trasladar la “zona roja” en Mar del Plata

Tras la presencia de funcionarios, el expediente no contó con los votos necesarios en la primera comisión. Avanzó otro que apunta a crear un “Espacio Mixto de Participación Ciudadana” en torno al tema.

Tras la presencia de funcionarios del gobierno municipal, entre los cuales estuvo el secretario de Seguridad, Horacio García, que respaldó en nombre del Ejecutivo la iniciativa, el proyecto del oficialismo que impulsaba la reubicación de la denominada “zona roja” en Mar del Plata quedó archivado en la comisión de Políticas de Género del Concejo Deliberante por no contar con los votos necesarios. Por su parte, se aprobó por unanimidad para pasar a la siguiente comisión un proyecto de Acción Marplatense que apunta a crear un “Espacio Mixto de Participación Ciudadana” en torno al tema.

Durante más de tres horas se extendió el debate en torno al expediente que presentó hace menos de un mes el concejal oficialista Nicolás Lauría con el respaldo del gobierno de Guillermo Montenegro. La comisión de Políticas de Género, Mujer y Diversidad recibió este miércoles a la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Zulcovsky, y el secretario de Seguridad, Horacio García, quienes expusieron sus posturas: mientras que García respaldó y ratificó la intención del proyecto de reubicar la denominada “zona roja” en Mar del Plata, Zulcovsky esquivó una definición en ese sentido y se limitó a mostrar su aval para formar un “espacio de debate, donde se puedan escuchar todas las voces”.

Tras más de tres horas de exposición de los funcionarios y de debate entre las y los concejales, finalmente el expediente terminó por ser archivado al no poder avanzar de comisión con los votos negativos de los concejales Ariel Ciano (Frente Renovador), Sol de la Torre y Virginia Sívori (Frente de Todos) y Paula Mantero (Acción Marplatense). Por su parte las y los ediles del oficialismo Agustín Neme, Liliana Gonzalorena y Marianela Romero habían pedido que el expediente quedara en comisión aunque todos habían planteado la necesidad de introducirle modificaciones.

Cabe recordar que ya en el primer tratamiento que había tenido el expediente hace dos semanas, el autor del proyecto, Nicolás Lauría, había decidido retirar uno de los artículos clave que era el que estipulaba a la calle Canossa entre Hernandarias y Juan B. Justo como “espacio habilitado para la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública”, en tanto que pretendía que el Concejo decidiera un nuevo lugar para la “zona roja” en Mar del Plata.

Caído ese expediente -el segundo impulsado por el gobierno que es archivado en lo que va de la semana-, las y los concejales hicieron avanzar por unanimidad otro proyecto, presentado por Acción Marplatense como respuesta al del oficialismo, que apunta a crear un “Espacio Mixto de Participación Ciudadana” con los objetivos, entre otros, de generar “un espacio en el cual se puedan relevar las situaciones de conflictividad, las condiciones de identidad, residencia y salud de las personas que realizan oferta sexual y recibir testimonios directos de los vecinos que permitan determinar casos de venta de estupefacientes”.

LA EXPOSICIÓN DE FUNCIONARIOS

Durante su extensa exposición, García ratificó que la intención del gobierno municipal era la de trasladar la denominada “zona roja” en Mar del Plata, pese a la cantidad de críticas recibidas desde diversos sectores. “El actual no es el lugar para llevar adelante esa actividad frente a la casa de los vecinos. El proyecto recoge eso, no hace alusión a ningún género y marca que la actividad no se puede llevar adelante frente a la casa de vecinos. Este será el ámbito más propicio para determinar lugares y modalidades”, sostuvo en el inicio de su exposición y habló de “dos grupos de víctimas”.

Asimismo, y tras la insistencia en la consulta de concejales de la oposición ante la ambigüedad en las respuestas ofrecidas, García definió: “Evidentemente lo que se plantea es un traslado. Hay que tomar las decisiones. En Capital Federal se lleva adelante en los Bosques de Palermo. Hay que tomar con realismo esto”, expuso.

A su turno, la subsecretaria de Derechos Humanos se manifestó en la misma línea que previamente lo había afirmado: “Insisto en que hay que escuchar todo, que es un tema de convivencia entre vecinos, vecinas y vecines, escuchar todas las voces, crear una mesa de trabajo para ver a qué resolución se conduce”.

Luego, García reiteró: “El tema de la zona no es menor, no podemos seguir condenando a los vecinos de esos tres barrios a todas las noches tener que vivir un calvario y tampoco podemos condenar a personas que han tomado una decisión a ser sindicadas constantemente como narcotraficantes”, dijo en este último punto en relación a quienes se encuentran en situación de prostitución y habló también de “la discriminación que sufren las mujeres trans y quienes se prostituyen”.

LA POSTURA DE CONCEJALES

Más allá de las consultas a funcionarios, las y los concejales también fueron expresando sus posiciones. En ese sentido, Ariel Ciano (Frente Renovador) planteó que lo que estaba en debate era un “proyecto para reglamentar el ejercicio de la prostitución en determinado barrio de la ciudad”, y remarcó: “No hay posibilidad jurídica de reglamentar el ejercicio de la prostitución”. Y luego cuestionó que la intención del gobierno era “solamente buscar un lugar que no moleste a los vecinos”.

A su turno, el concejal autor del proyecto, Nicolás Lauría, insistió en la idea de que el expediente fuera ampliado con propuestas de todos los sectores. Y pidió “dejar de ser hipócritas y tirarse la bola uno a otros”.

La presidenta de la comisión, Sol De la Torre, expuso fuertes cuestionamientos a cada uno de los artículos del proyecto: en primer término puso en duda si la autorización para “la oferta y la demanda de sexo en la vía pública” no violaría acuerdos y tratados internacionales; cuestionó que la ordenanza preveía sancionar a quienes realizaran la actividad fuera de los lugares permitidos en detrimento de una decisión provincial de 2018 que quitó del Código Contravencional la posibilidad de cobrarles multas a quienes ejercen la prostitución de la calle.

También apuntó contra el artículo que estipulaba la habilitación para instalar baños públicos en la zona elegida. “Habilita el uso de suelo para una actividad que reconoce como lícita y comercial por lo tanto quedaría pensar cuáles son las condiciones tributarias y derechos que debieran establecerse”. Y además cuestionó en duros términos otro artículo que estipulaba la presentación de libreta de salud con los antecedentes médicos de quienes se encontraran en situación de prostitución: “¿A alguien en el Concejo Deliberante le piden presentar la libreta sanitaria cada seis meses para demostrar su estado de salud? No. Es casi como tratar como perros a las personas que ejercen la prostitución”.

Finalmente, afirmó que la zona que previamente había sido elegida para el traslado -la Diagonal Canossa- se haya desprendido de un “trabajo práctico que realizó un estudiante de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Lanús” en 2007, que fue presentado como antecedente en el marco del expediente por una nota particular que en 2009 había ingresado al Cuerpo. “Es invotable, esto es un no proyecto. No hay proyecto, es la ausencia de solución”, cerró.