Balmaceda descartó la vuelta de la Comedia Municipal por “motivos presupuestarios”

Tras los reclamos expuestos en los Estrella de Mar, el secretario de Cultura planteó que se trata de un “formato muy complicado” y dijo que repensarán otras alternativas.

(Foto: prensa HCD)

Después del reclamo expuesto en la ceremonia de entrega de los Premios Estrella de Mar 2022 por parte de la Asociación Argentina de Actores, este miércoles el secretario de Cultura municipal, Carlos Balmaceda, descartó en el corto plazo la restitución de la Comedia Municipal, creada mediante una ordenanza que no se cumple hace unos seis años, y entre los argumentos planteó “motivos presupuestarios” además de que se trata de un “formato muy complicado”, según expresó. Prometió repensar alternativas junto al referentes del sector.

Balmacede se refirió al reclamo que se hizo notar en los Premios Estrella de Mar al participar de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante en el marco de las exposiciones de las y los funcionarios en torno al Presupuesto 2022. Allí fue consultado por la concejala del Frente de Todos, Mariana Cuesta, respecto a la posibilidad del regreso de la Comedia Municipal.

“La ordenanza creó la comedia con un formato muy particular, recordemos que la experiencia fue compleja, por la característica de la actividad y por el pago y las contrataciones, no se pagaba. La comedia trabajó y no se le pagaba a los actores”, refirió en primer término el funcionario en relación a lo ocurrido años atrás cuando empezó a implementarse la ordenanza.

En este sentido, consideró que se trata de “un formato muy complicado en la relación económica de los artistas con la Municipalidad” y planteó la necesidad de evaluar junto al sector, entre ellos la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, “modalidades alternativas”.

“Conozco el mundo del teatro, a mí me interesa la sustentabilidad de los proyectos. Está lindo y demagógico decir ‘vamos a crear la Comedia municipal, mañana arrancamos’, pero cuando se creó había realidades diferentes, los formatos artísticos eran distintos, y esto da para una discusión”, sumó Balmaceda y remarcó: “El modelo de Comedia Municipal es un modelo instalado en el siglo XX que hoy lo podemos charlar a ver si lo ponemos en crisis o no como formato de organización artística al servicio de una comunidad”.

Así, afirmó: “¿La Comedia Municipal se hace con el objetivo de beneficiar a un conjunto de trabajadores del espectáculo o se hace con el objetivo de prestar un servicio cultural y artístico a la comunidad? Y ahí empezamos a generamos un diálogo. En este momento vemos complejo equilibrar ambas situaciones, por distintos motivos, básicamente presupuestarios”.

En su respuesta, el funcionario también planteó que existen “perspectivas diferentes” y sostuvo que “es una discusión que no puede dejar tener en el centro de la escena el servicio que debe prestar la Municipalidad con la comunidad” para reiterar que, a su entender, “se puede llegar a hacer de otra manera también”.

Balmaceda consideró que la experiencia anterior cuando se puedo en marcha la Comedia fue “frustrante” ante la falta de pago posterior y ante la repregunta de la concejala Cuesta definió: “No se si lo voy a implementar en el sentido formal con crear un espacio con 15 o 20 empleados municipales, no es el formato que nosotros adoptaríamos porque no tengo en claro un proyecto que lo sostenga“.

La ordenanza 21.482 fue sancionada y promulgada a fines de 2013 y a través de ella se creó la “Comedia Municipal de Mar del Plata – Nachman-Conti”, dependiente de la Secretaría de Cultura con la finalidad de “promover, asistir, desarrollar y fomentar la actividad teatral en las ciudades de Mar del Plata y Batán”. Uno de sus artículo prevé que la Secretaría de Cultura llamará anualmente a concurso público de proyectos con la finalidad de seleccionar a las y los integrantes de la Comedia Municipal.