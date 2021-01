Kreplak, con críticas al sector privado por la disponibilidad de camas en Mar del Plata

El viceministro de Salud instó a las clínicas a poner a disposición “toda la infraestructura” para atender pacientes con covid-19 y prevenir así el colapso del sector público.

(Fotos: Qué digital)

El viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, pasó este martes por Mar del Plata para recorrer las obras de la “unidad de refuerzo sanitario” ubicada en el predio del Hospital Interzonal y se refirió a la ocupación de camas y los “carteles” que mostraron en las últimas semanas las clínicas privadas sobre la falta de disponibilidad para pacientes con covid-19: lo calificó como una “decisión empresarial” y las llamó a poner a disposición toda la infraestructura posible para prevenir el colapso del sector público.

Al igual que en los peores momentos de la pandemia, el aumento sostenido de casos de las últimas semanas -en Mar del Plata como en todo el país- volvió a poner en agenda la ocupación de camas, sobre todo luego de carteles colocados en reconocidas clínicas locales como la 25 de Mayo y la Pueyrredon que hablaban de falta de disponibilidad de unidades de internación para pacientes con coronavirus, imágenes que llegaron hasta los medios nacionales y generaron alarma.

Tal como lo hicieron más temprano Axel Kicillof y el ministro Daniel Gollan, Nicolás Kreplak también se refirió a la situación del sistema sanitario público y privado de Mar del Plata en diálogo con Qué digital. En primer término reconoció un aumento de las internaciones pero todavía con capacidad de respuesta del Hospital Interzonal y del modular: “Este, el hospital público, es el que siempre atiende a toda la población. El que nunca rechaza, el que siempre tiene las puertas abiertas”, introdujo.

No obstante, a la hora de graficar al sector privado, sostuvo que hay “sectores privados del distrito que no están destinando todas sus camas a la enfermedad de covid-19, que tienen especulaciones de otras características, que pueden ser atendibles, pero según la necesidad epidemiológica del pueblo es indispensable poner a disposición toda la infraestructura hospitalaria para atender a la patología que es imperante y que es el coronavirus en este momento”, apuntó.

Al respecto, instó a que todo el sistema sanitario de la ciudad funcione coordinadamente “sino el Hospital se va a terminar colapsando por hacer frente a toda la necesidad. Porque acá hay muchos pacientes con obra social que, si bien acá tienen derecho a atenderse, se podrían atender en los hospitales que no están atendiendo esta patología”, dijo y apuntó contra los carteles: “Eso que se vio con los carteles no tenía que ver con una saturación porque estaban ocupadas todas las camas, sino porque no había disponibilidad para pacientes con coronavirus. Eso es una decisión empresarial y me parece que uno tiene que poner sobre todas las cosas la salud en este contexto”, definió.

Cabe recordar que hasta este lunes, según el último parte de la Municipalidad en el que no se indicó cuántas camas hay operativas, había 89 pacientes internados en terapia intensiva (el domingo eran 84 y el lunes pasado eran 71): 48 con distintas patologías y 41 por coronavirus, de los cuales 26 se encontraban con asistencia respiratoria mecánica.

UNIDAD DE REFUERZO SANITARIO

La llegada de Kreplak al hospital modular se dio en el marco de una intensa agenda de funcionarios provinciales por la Costa Atlántica, en un martes que inició con Axel Kicillof, Daniel Gollan, Carlos Bianco, Augusto Costa y Sergio Berni en la reunión con intendentes en Santa Clara del Mar.

En su paso por la unidad de refuerzo sanitario impulsada por el gobierno nacional y ejecutada por la Provincia en el predio del Hospital Interzonal, entre la Unidad de Pronta Atención (UPA) y el hospital modular, Kreplak adelantó que esperan ponerla en funcionamiento antes de fin de mes.

“Están trabajando de sol a sol y de lunes a lunes con el objetivo de lograr avanzar. Este fin de semana ya lo techaron así que la obra avanza a gran velocidad. Esperamos antes de fin de mes tenerla ya inaugurada y que sirva para esto que estamos buscando nosotros, que es el cuidado”, adelantó.

La unidad de refuerzo sanitario será una estructura de menor complejidad destinada a la atención de pacientes leves y moderados, dispuesta especialmente para sostener la demanda sanitaria en cada uno de los destinos turísticos, el marco de una temporada de verano atípica atravesada por la pandemia. Una vez terminada, la unidad estará preparada para realizar labores de “testeo, diagnóstico y atención médica pronta” de casos de coronavirus.

“Estamos montando en muy poco tiempo el fortalecimiento del sistema de salud más allá de lo que ya se construyó que es realmente importante para el sistema de salud de Mar del Plata que nosotros sabemos que tenía un déficit histórico para el distrito y para lo que significa para toda la región”, continuó.

LA JUVENTUD, LAS RESTRICCIONES Y LOS CUIDADOS

Ante el contexto de aumento de casos y en consecuencia de internaciones, reiteró como sus compañeros de gabinete que se deben mantener y aumentar los cuidados preventivos “para reducir la velocidad con la que están ingresando pacientes a terapia intensiva en este momento”, y también, para de esa manera evitar que el Estado sea el que tenga que tomar medidas incluso más restrictivas de el “toque de queda sanitario” implementado desde el lunes.

Con respecto al lugar en que se colocó a la juventud mediática y políticamente, en torno a los factores de aumento de los contagios y la consecuente restricción nocturna, Kreplak utilizó como ejemplo a un reducido grupo de niños que, a metros del modular, estaba jugando un “campeonato de penales”: “Es sano, está bien si sucede así”, dijo al calificarla como una actividad al aire libre y con pocos asistentes.



“Los pibes y las pibas son lo mejor que tenemos en el pueblo, lo más dinámico, lo que en general es más solidario y con menos intereses egoístas e individuales. Ciertamente hay ciertas necesidades que tienen que ver con el encuentro, la amistad, con el espacio, con compartir cuestiones sociales que es muy importante y que creemos que se tienen que dar en condiciones de cuidado“, cerró.