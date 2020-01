Rigel: de la desidia a la esperanza de que se cumplan los compromisos asumidos

Con la expectativa de que el gobierno nacional cumpla con la orden del juez para que bajen los buzos, los familiares siguen a la espera de los cuerpos de los ocho desaparecidos.

(Foto: Qué digital)

Los familiares de los ocho tripulantes desaparecidos del buque pesquero Rigel ya sufrieron la desidia del gobierno anterior al no hacerse eco de su pedido para que bajen los buzos a buscar los cuerpos de los trabajadores. En ese lapso, en su lucha, sumaron compromisos de muchas de las personas que hoy son oficialismo, por lo que esperan que de una vez por todas, 100 días después, el gobierno nacional “arbitre los medios” para ejecutar la resolución de la Justicia.

El pasado jueves se cumplieron 19 meses desde el hundimiento del Rigel. Los familiares, en el marco de la concentración que realizaron en la Banquina del Puerto, además de visibilizar a marplatenses y turistas lo ocurrido, se enteraron de la presencia del ministro de Defensa, Agustín Rossi, en Mar del Plata, uno de los tantos que escucharon los reclamos de Guillermina Godoy -madre de uno de los trabajadores- y el resto de los familiares a lo largo de los últimos meses, y no dudaron en ir a pedirle una audiencia.

Es que, después de un fin de año intenso donde el por entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, les dijera que al gobierno de Cambiemos “no le interesaba” hacer algo por cumplir la orden del juez Gustavo Lleral ante los “pocos días de gestión” que le quedaban, con esa respuesta, a Guillermina y todos lo que luchan por tener los restos de sus seres queridos, les queda apuntar a los compromisos que asumieron legisladores y políticos que ahora son funcionarios como Axel Kicillof, la marplatense Fernanda Raverta o el propio Rossi.

En diálogo con Qué digital, Godoy contó que ya puso en circulación expedientes en los ministerios que son afectados por la orden de Lleral: Defensa, Justicia y Derechos Humanos y Seguridad, y esta semana pasarán por Capital Federal donde esperan ser recibidos por Rossi y seguir peleando por el avance de los expedientes.

“El 16 de noviembre fue la última reunión que tuve con autoridades, con Pablo Noceti en el Ministerio de Seguridad, y que dijo que no les interesaba hacer algo por el tiempo que les quedaba de gestión, que no nos iban a atender y no los iban a buscar, no iban a hacer nada por los días que les quedaban de gobierno”, contó sobre su último contacto de una gestión a la cual no le quedaron funcionarios de peso para seguir pidiendo que bajen los buzos.

Con las autoridades actuales, desde que son funcionarios, no hubo avances significativos: “Hasta el momento no tuve contacto con ninguna de las nuevas autoridades. Pedí una audiencia con Agustín Rossi. Pedí que se reactive el expediente. Tuve que volver a hacer todo. Voy juntando expedientes. El día que me digan que no hice nada, acá están todos los expedientes. Al día de hoy no se está moviendo nada”, lamentó.

Un año atrás, Guillermina, su hijo Mateo y otros familiares mantuvieron un acampe durante 100 días en el centro de la ciudad. En ese lapso -en una incipiente campaña electoral-, no fueron pocos los dirigentes que pasaron por allí, la escucharon, firmaron el petitorio para que bajen los buzos y se sacaron la foto. Hoy, Guillermina necesita que ese compromiso se cumpla, no solo por la orden del juez vigente, sino porque el tiempo corre y dificulta aún más la recuperación de los cuerpos en todo sentido.

“Yo sé que están al tanto. Agustín Rossi estuvo en la carpa, firmó el petitorio. Estuvo con nosotros cuando estuvimos acampando. Tengo las fotos. Desde él, Axel Kicillof, Fernanda Raverta, Máximo Kirchner. Tengo las fotos con ellos, se comprometieron a hacer algo ¿y tenemos que seguir a 19 meses pidiendo que bajen los buzos? Sabemos que lleva tiempo y sabemos que llega marzo o abril y ya no se va a poder hacer”, advirtió Godoy.

Además, también adelantó que todos los gremios portuarios harán su presentación ante las autoridades de Presidencia y Guillermina hará lo propio con la Jefatura de Gabinete, que es el área a la cual llegó la orden del juez.

Por último, reflexionó: “Esto te desgasta y te mata. Pedimos cuerpos. Se degradan y cada vez es menos. Eso estamos pidiendo ahora. Para justicia tenemos tiempo y vamos a seguir peleando para que haya culpables. Pero hoy queremos los cuerpos y a 19 meses nadie movió nada. Quedó demostrado que no era una locura pedir que bajen a buscar los cuerpos. El juez no dio la orden porque sí hay un respaldo”, cerró.