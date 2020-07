Con el aval de otra comisión, el aumento del boleto se definirá el viernes en sesión

Los concejales que responden a Montenegro hicieron avanzar la suba que lo lleva a $35,24 en la comisión de Legislación. Quedó en condiciones de ser tratado en sesión.

(Foto: Qué digital)

En un tratamiento exprés para los tiempos que habitualmente impone el Concejo Deliberante, este martes la comisión de Legislación le dio el segundo aval -con votos del oficialismo- al aumento del boleto de colectivos en Mar del Plata que prevé llevarlo de los $25 actuales a $35,24, y de esta manera el expediente quedó en condiciones de llegar al recinto para que se de la discusión final y terminar de convalidarlo. La sesión, según explicaron los concejales, está prevista para este viernes.

Luego de que este lunes el pedido empresarial y el estudio de costos del Municipio que fijó el valor en $35,24 avanzara en la comisión de Transporte por impulso del gobierno de Guillermo Montenegro a través de los concejales oficialistas, ya este martes la comisión de Legislación presidida por la radical Cristina Coria lo incluyó en su orden del día.

Y finalmente fue aprobado con los votos positivos de los concejales oficialistas Coria, Alejandro Carrancio, Nicolás Lauría y Angélica González, más el edil arroyista Juan Tonto y los votos negativos del Frente de Todos, representado por los concejales Vito Amalfitano, Marcos Gutiérrez, Virgina Sívori y Ariel Ciano.

Si bien la comisión de Legislación se reúne habitualmente los lunes la decisión del gobierno y el oficialismo de hacer avanzar durante esta semana el aumento del boleto pedido por el empresario Juan Inza (que prácticamente monopoliza las empresas de colectivos locales) hizo que la semana pasada se convocara a esta comisión en un día especial sabiendo los resultados que tendría la de Transporte. Y para ello en el orden del día se previó incluir “los expedientes y notas con dictamen favorable de la Comisión de Transporte correspondientes al día lunes 20”.

Quien tuvo protagonismo en la comisión de Legislación fue el concejal Nicolás Lauría, que pese a que el día previo se abstuvo en la votación de la comisión de Transporte este martes cambió su voto para avalar que la suba sea tratada en la sesión prevista, en principio, para el viernes. “No es el momento para aumentar el boleto”, ratificó el edil aunque luego dijo que cambiaría su voto porque “el intendente desea que este expediente se trate en la sesión”.

Al defender el voto positivo y el impulso al aumento, el concejal oficialista Alejandro Carrancio cuestionó que “los subsidios (que llegan desde Nación) no vienen acompañando los aumentos de los costos fijos” que tienen las empresas y también hizo referencia al impacto por la pandemia y la baja de pasajeros.

A su turno, el concejal Vito Amalfitano (Frente de Todos) reiteró que “no es momento de aumentos” y reparó en la paralización del servicio nocturno de 22 a 6 llevado adelante desde el pasado 22 de junio por decisión empresarial en acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). “Discutamos todo lo que no se está cumpliendo y no se está ejecutando. No se está ejecutando el contrato como corresponde”, cuestionó, afirmó que se trata de un “servicio deficiente” y además planteó: “Si no es rentable que la empresa diga si quiere seguir en esto no”.

Ciano, por su parte, planteó que el gobierno local “debe hacerse cargo” de su decisión de aplicar el aumento y cuestionó que la razón sea la falta de llegada de mayores subsidios a las empresas.

EL CAMINO DEL AUMENTO DEL BOLETO EN MAR DEL PLATA

El pedido empresarial para concretar un aumento del boleto en Mar del Plata y llevarlo de los $25 actuales a $42,12, ingresó el 21 de mayo al Concejo Deliberante y en dos oportunidades la comisión de Trasporte había decidido no avanzar con el tratamiento hasta tanto se conocieran pedidos de informes respecto a posibles nuevos subsidios de Provincia y Nación que se destinaran a las empresas. Sin respuestas a esos pedido, finalmente el gobierno municipal elevó el estudio de costos de aumento del boleto que fijó el valor en $35,24 y este lunes empezó a avanzar el debate, con el primer aval en la comisión de Transporte, y este martes en la comisión de Legislación.

La semana posterior al pedido empresarial de suba del boleto, el intendente Montenegro junto a su par de Bahía Blanca, Héctor Gay, había presentado una carta a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Transporte de la Nación para solicitar un nuevo subsidio que sea destinado a las empresas ante la baja en la recaudación por la vigencia de la cuarentena.

Justamente la falta de respuestas a esos pedidos para que se beneficiara a las empresas con mayores subsidios fue el argumento expuesto por el gobierno para avanzar con el aumento del boleto.

Desde el pasado 22 de junio a partir de una decisión del empresario Inza en acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el servicio nocturno de colectivos (de 22 a 6) se mantiene paralizado

El último aumento del boleto de colectivo en Mar del Plata se concretó en febrero pasado y lo llevó de $23 a los actuales $25 en el marco de un incremento decretado por el exintendente Carlos Arroyo y sobre el cual el gobierno de Montenegro resolvió mantener su implementación.