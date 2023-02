Lucía Pérez: la participación de los ministerios de mujeres y las críticas a la defensa

Desde las áreas de género y diversidad de Nación y Provincia acompañan a la familia de la adolescente y afirmaron que en la primera audiencia “no hubo perspectiva de género”.

(Foto: prensa PBA)

Este martes comenzó el segundo juicio por el caso Lucía Pérez contra los dos acusados de abuso sexual y femicidio: Matías Farías y Juan Pablo Offidani. Una de las diferencias con el juicio de 2018 donde los imputados fueron absueltos, es la presencia de áreas de género de los gobiernos provincial y nacional a través de los recientemente creados ministerios. Cómo es su acompañamiento y las críticas expresadas al rol de la defensa en la primera audiencia.

En 2018, cuando se realizó el primer debate, todavía no existían ni el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) ni el Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tras su creación, para este segundo juicio por el crimen de Lucía Pérez y a pedido de la familia, ambos gobiernos tomaron participación institucional a partir de cada una de esas áreas y estuvieron presentes en el inicio del juicio.

Tal es así que, según informaron desde el ministerio nacional, la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual (DAICFTTyDIS) acompañará a la familia durante las audiencias de debate del juicio oral, que se extenderá hasta el 1 de marzo.

Se trata de un apoyo en materia legal que también se sumará a la asistencia psicológica que pondrá a disposición el equipo del Programa Acercar Derechos (PAD). Además desde el Ministerio montaron un stand con radio abierta, talleres de prevención y abordaje de las violencias de género, y asesoramiento acerca de las políticas llevadas adelante.

“De esta manera, canaliza el pedido de presencia institucional planteado por la familia de Lucía”, destacaron desde el Ministerio. Además, la titular de la Unidad Gabinete de Asesorxs del Ministerio aclaró que no solo acompañan en esta instancia sino también lo hacen en el pedido de jury a los jueces del primer debate ante “la revictimización y la impunidad” que, aseguran, marcó esa sentencia.

Por su parte, Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, también estuvo presente durante la primera jornada y habló en el escenario que se montó en Falucho y Tucumán.

“Es muy duro para la familia tener que volver siete años atrás al momento del femicidio”, expresó y afirmó que “el sufrimiento y la revictimización se repiten cuando no se hace justicia y no se respeta la ley”. También, apuntó contra el desarrollo de la primera audiencia, marcada por la tensión entre la defensa y la familia.

“En esta primera audiencia no hubo perspectiva de género, no se ajustaron a derecho, pusieron el centro en la víctima y no en los hechos que efectivamente ocurrieron”, manifestó y agregó: “Nos encontramos con una defensa que quiere volver a hacer lo que llevó a la nulidad del primer juicio: colocar la responsabilidad en la víctima y en su familia. Está clarísimo que hacen eso porque no pueden hablar de los hechos, porque si hablan de los hechos la única explicación es que la captaron, la abusaron sexualmente y allí perdió la vida“.

En cuanto al gobierno provincial, la primera jornada tuvo participación de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, desde donde brindaron información sobre los programas de prevención de las violencias como “Yendo” y “Mariposas”, que abordan temáticas como noviazgos y de memoria sobre los femicidios y reparación para las familias y la comunidad.