Acción Marplatense cuestionó a Montenegro por no iniciar obras prometidas

Se trata de los puntos que habían sido acordados por ambas fuerzas durante el tratamiento del Presupuesto 2022.

Concejales Taccone y Mantero (Foto: archivo / Qué digital)

Al igual que ocurrió el año pasado, el gobierno municipal apeló en marzo a un acuerdo con Acción Marplatense para conseguir los votos necesarios para aprobar en el Concejo Deliberante el Presupuesto 2022. Y, pasados los meses, desde el partido vecinal cuestionaron en las últimas horas al intendente Guillermo Montenegro por no haber avanzado con ninguna de las obras o acciones prometidas, algunas de las cuales incluso también se habían acordado para el Presupuesto 2021 y tampoco avanzaron.

En marzo pasado, cuando el tratamiento del Presupuesto 2022 había quedado frenado por falta de votos en la comisión de Hacienda del Concejo luego de que Acción Marplatense anunciara que no acompañaría el expediente a menos que se incorporaran diversas obras y se retomaran algunos proyectos iniciados durante el último gobierno de Gustavo Pulti, el gobierno de Montenegro volvió a sellar un acuerdo con los concejales Horacio Taccone y Paula Materno pese a que previamente se habían quejado por la falta de cumplimiento de varios de los puntos acordados para aprobar el Presupuesto 2021.

Ese acuerdo incluyó retomar proyectos como el Centro Cívico del Oeste y el hospital ambulatorio de Batán o poner en funcionamiento la Terminal de Cruceros, edificio hoy destinado a la Policía Federal. Y su falta de cumplimiento derivó en que en la sesión del Concejo Deliberante de este jueves Taccone apuntara contra Montenegro y lo acusara de llevar adelante “una pose sin gestión”.

“El centro cívico del oeste, los polideportivos, la profundización del proceso de digitalización de trámites, la Terminal de Cruceros, la licitación del hospitalito de Batán o de la red de cloacas del barrio Jardín de Stella Maris. No comenzaron ninguna de estas obras. Tampoco la Escuela 217 del barrio Félix U Camet, que nos preguntamos si saben dónde queda”, enumeró y cuestionó el concejal.

De esa manera, consideró que se está ante una “ideología del maquillaje” que “tapa lo que no se hace”: “Nosotros no estamos hechos de tweets ni de likes, no hacemos poses en Instagram ni practicamos el histrionismo de Tik Tok. Nos gusta hacer, y desde donde estamos hoy nuestro deber es controlar la gestión, monitorear aquello que se hace, o en este caso, lo que no se hace”, acusó.

QUÉ OBRAS Y ACCIONES IMPLICÓ EL ACUERDO