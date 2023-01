Seis unidades turísticas, sin permisos aprobados: “¿Qué pasa si hay una desgracia?”

Se debe a que el gobierno municipal envió al Concejo recién el 27 de diciembre los expedientes para prorrogar los permisos precarios. Críticas de la oposición.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Que el gobierno municipal haya elevado el 27 de diciembre el proyecto de ordenanza por medio del cual busca prorrogar permisos precarios para la explotación de seis Unidades Turísticas Fiscales (UTF) en la costa de Mar del Plata llevó a que trascurridos más de 20 días de enero esos espacios se encuentren siendo explotados sin autorización aprobada por el Concejo Deliberante. La situación fue expuesta esta semana en la comisión de Turismo, en donde la oposición criticó al gobierno por la situación. “¿Qué pasa si hay una desgracia y tienen que intervenir las compañías de seguros? Mejor ni pensarlo”, cuestionó el concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone.

Tal como informó Qué digital, el proyecto de ordenanza -similar a uno aprobado para la temporada pasada– fue presentado el 27 de diciembre en el Concejo y prevé extender cinco permisos precarios vigentes y otorgar uno nuevo desde el 1º de diciembre de 2022 y hasta el 30 de abril de 2023. Es decir, la presentación se hizo cuando incluso ya habían transcurrido 27 días desde el momento de vigencia de la norma que se pretende aprobar.

Puntualmente, los permisos a extender u otorgar alcanzan a las UTF Playa Bristol Popular, Cantera I, Camping Municipal, Playa Redonda, Playa Escondida, y Playa Estrada, para algunas de las cuales se encuentran avanzados nuevos procesos de licitación, para otras los pliegos están en debate en el Concejo y otras todavía no superaron la etapa de confección del pliego.

En ese sentido, a la hora de argumentar la decisión de otorgar o extender los permisos, desde el Ente Municipal de Turismo (Emtur) explicaron que “se ha optado por la continuidad de aquellos permisionarios cuyos contratos se encuentren vencidos a la fecha, mientras prosiguen su curso los trámites de regularización de esas unidades”.

Tras esa presentación, y dos semanas de “vacaciones” que se tomó el Concejo Deliberante sin actividad en las comisiones internas, finalmente esta semana se volvió a reunir la comisión de Turismo y el expediente fue puesto en debate, con críticas tanto de Acción Marplatense como del Frente de Todos, que coincidieron en cuestionar el tiempo en el que fue elevado el proyecto de ordenanza, ya con la temporada en marcha.

“No es serio, lo podemos considerar irrespetuoso que nos envíen el 27 de diciembre un proyecto pidiendo permisos precarios para varias playas para que puedan estar en ese lugar desde un mes antes. Es una gravísima equivocación del Departamento Ejecutivo”, planteó el presidente de la comisión, Horacio Taccone, y alertó que “estas playas están funcionando de una forma súper precaria” por lo que cuestionó: “¿Qué pasa si hay una desgracia y tienen que intervenir las compañías de seguros que tienen que tener los permisionarios? Mejor ni pensarlo”.

Asimismo, el concejal pidió inicialmente que el expediente fuera separado para tratar cada caso de las UTF en particular para la aprobación o no de los permisos precarios ya que desde su bloque acompañarían sólo aquellos que están en proceso licitatorio o en discusión de nuevos pliegos y no para los que todavía no hay definiciones.

La concejala del oficialismo Liliana Gonzalorena respondió que la intención del gobierno es “regularizar las precaridades” vigentes a través de nuevos pliegos, como se está avanzando en varios de los casos alcanzados por este expediente, y señaló que con respecto a dos de ellos (Playa Redonda y Punta Cantera) no avanza la redacción del pliegoa partir de “problemas con los informes de la cédula catastral” de la Provincia que la necesitan la confección de los pliegos.

Desde el Frente de Todos, la concejala Cuesta retrucó que esos argumentos podrían haber sido entendibles “en octubre” pero no en un debate iniciado el 17 de enero.”La situación deja bastante que desear”, criticó.

A la espera de acordar si la situación de cada UTF será analizada de manera particular o no el expediente quedó en comisión y este martes se reanudaría la discusión en la que el oficialismo intentará encontrar algún acuerdo para hacer avanzar el proyecto.

LA SITUACIÓN DE LAS UTF

Una de las UTF contenidas en el proyecto para extender permisos precarios para su explotación es la playa Bristol Popular, para la cual meses atrás se aprobó una ordenanza que autorizó el llamado a licitación. Ese proceso ya fue iniciado y a fines del año pasasdo se conoció la presentación de un único oferente. Ahora, mientras se define si se adjudicará o no, en la extensión del nuevo permiso hasta el 30 de abril se prevé que Ítalo Ravasio -quien explota la unidad hace años- abone un canon de $2.460.900.

Otras de las UTF incorporadas en el proyecto es la Playa Estrada, a cargo de la Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales y conocida como “Sun Rider” -ubicada en Zacagnini y la costa-, que en 2020 quedó envuelta en un conflicto a partir de inicio de obras sobre la arena que no contaban con autorización y que debieron ser frenadas tras los reclamos vecinales. En este caso el permiso es de carácter gratuito y la UTF se encuentra también en vías de avanzar en una nueva licitación aunque su tratamiento quedó frenado a fines del año pasado en las comisiones del Concejo al igual que otras cinco de la zona norte.

También, con carácter gratuito, se encuentra la UTF “Playa Redonda”, conocida como “Rancho Móvil”, que tras el escándalo desatado en 2019 quedó a cargo a través de un permiso de este tipo de la Asociación Civil de Marplatenses Conservacionistas, conformada por exsocios que se separaron a través de la confirmación de una nueva asociación civil de la por entonces conducción que explotaba la UTF. Para este caso aún no existe en tratamiento un nuevo pliego.

Como parte de los permisos también se encuentra el de la playa nudista, denominada “Playa Escondida” y ubicada sobre la Ruta 11 sur kilómetro 552, para la cual se estipula un canon de $407.400. En este caso también se encuentra en el Concejo para ser discutido un nuevo pliego de bases y condiciones para volver a licitarla.