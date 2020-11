La nueva etapa de la cuarentena, con apertura en el AMBA y hasta el 29 de noviembre

(Foto: prensa Presidencia)

Con principal foco puesto en el paso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que por primera vez pasará a estar en distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), el presidente Alberto Fernández anunció este viernes la continuidad de la cuarentena, cuya nueva etapa se extenderá hasta el 29 de noviembre. Las gestiones por las vacunas y la planificación de “un gran comando” de vacunación.

Tras una reunión mantenida más temprano con el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Fernández encabezó el anuncio de la nueva etapa de las medidas de restricción para prevenir la transmisión del coronavirus.

En primer lugar, destacó que continúa el amesetamiento y que incluso hay una baja de casos en el interior del país, como se venía desarrollando en el AMBA desde hace ocho semanas. Si bien aseguró que “eso nos da relativa tranquilidad”, aclaró la necesidad de “reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante”.

Ante esos datos, confirmó que esta actualización estará vigente hasta el 29 de noviembre y que en las provincias donde siguen amesetados los casos, en departamentos de diez de ellas, continuará el aislamiento social obligatorio. En tanto que el principal cambio tiene que ver con el ingreso del AMBA a la fase de distanciamiento por primera vez en el marco de la cuarentena.

Esta apertura “no alcanza a todo el país”, dijo y mencionó que en el interior siguen habiendo regiones en etapa de aislamiento. “Les pido a todos el cuidado particular y no olvidar que el problema sigue en pie”, advirtió.